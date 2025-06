Abşeron rayonunda yerləşən iki mağazadan oğurluq edilib və nəticədə zərərçəkənlərə ümumilikdə 838 manat maddi ziyan vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı C.Nəcəfov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

