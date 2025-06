Namiq Mayılova yeni vəzifə verildi

“Report” İnformasiya Agentliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Namiq Mayılov agentliyin baş redaktoru təyin edilib.

O, bundan əvvəl İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kommunikasiya və informasiya təminatı xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Namiq Mayılov daha əvvəl "Region plus" analitik jurnalının baş redaktoru və "Azad Azərbaycan" TV-də xəbərlər departamentinin direktor müavini vəzifələrini icra edib.

Xatırladaq ki, Anar Cəbrayıllı İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kommunikasiya və informasiya təminatı xidmətinin yeni rəhbəri təyin edilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

