Bu şəxslərə aylıq müavinət verilir - MƏBLƏĞ

Övladlığa götürülən uşaqlara görə aylıq müavinət verilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, valideynlərini itirmiş və ya himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı, eləcə də 18 yaşınadək əlilliyi olan uşağı övladlığa götürən şəxslərə aylıq müavinət təyin olunur.

Qanuna görə, 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra məhkəmə qərarı ilə övladlığa götürülən uşağa görə 200 manat, əlilliyi olan uşağa görə isə 600 manat məbləğində müavinət ödənir.

Müavinət uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonunadək verilir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

