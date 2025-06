“Texnologiyaya ciddi investisiyalar qoyuruq” - Kazım Babayev

Şokolad dünyada milyonlarla insanın sevdiyi dadlardan biridir. Azərbaycanda da şokolada olan maraq ildən-ilə artır. Mağazaların vitrinlərində fərqli ölkələrdən gətirilən məhsullar geniş çeşiddə təqdim olunur. Bəs ölkəmizdə satışa çıxarılan şokaladlar əsasən haradan idxal olunur?

“Ulduz” Şokolad Fabrikinin icraçı direktoru Kazım Babayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ölkəmizə xüsusilə də Rusiya və Ukraynadan şokoladlar gətirilir:

“Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən əsas istehsal müəssisələrindən biri “Ulduz” şokolad zavodudur. Zavod həm ölkədaxili tələbatı yüksək səviyyədə ödəyir, həm də 20-dən çox ölkəyə, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və demək olar ki, bütün Orta Şərq ölkələrinə məhsul ixrac edir. Məhsullarımız bu bazarlarda yaxşı tanınır. Eyni zamanda, bizim əsas prinsiplərimizdən biri də keyfiyyətli məhsul istehsalıdır. Keyfiyyət zənciri xammaldan başlayır. Keyfiyyətli avadanlıq, peşəkar komanda, müasir texnologiya və keyfiyyətli marketinq - hamısı sintez təşkil edir. Bu zəncirin hər hansı bir halqasında zəiflik olsa, məhsulun ümumi keyfiyyəti zərər görə bilər. Buna görə də keyfiyyətə nəzarət sistemi çox güclüdür və istehsal prosesi, texnoloji yeniliklər daim nəzarətdə saxlanılır. Biz texnologiyaya ciddi investisiyalar qoyuruq”.

K.Babayev şokalad qiymətlərindən də danışıb:

“Xammal əsasən Rusiyadan gətirilir, amma bu bazarda qiymətlər çox tez-tez dəyişir. Məsələn, kakao tozu və şokoladın əsas tərkibi olan kakao çəyirdəyindən əmələ gəlir. Bu isə Rusiya və ətraf coğrafiyalarda yetişmir, ona görə də bu məhsullar digər ölkələrdən, o cümlədən Afrika və digər ölkələrindən ixrac olunur. Son 18 ay ərzində kakao qiymətləri ciddi şəkildə bahalaşıb, təxminən 2 000 dollardan 10 000 dollara qədər yüksəlib”.

Bəzən sual olunur ki, ucuz şokoladdan zəhərlənmə baş verə bilər?

Müsahibimiz bildirib ki, məsələ ucuz və bahalı olmaqda deyil, məsələ keyfiyyətli və keyfiyyətsiz məhsul arasındadır:

“Ucuz şokolad həmişə keyfiyyətsiz demək deyil. Burada əsas məsələ tərkibində nələrin istifadə olunmasıdır. Məsələn, xalis şokolad var, amma bəzi hallarda tərkibinə əlavə maddələr – kişmiş, püstə və s. əlavə olunur. Bu, həm dad fərqinə, həm də məhsulun qiymətinə təsir edir. Digər önəmli amil isə marka dəyəridir. Dünya miqyasında tanınan bəzi brendlərin yalnız məhsul deyil, həm də marka dəyəri satılır. Bu da qiymətlərin formalaşmasında böyük rol oynayır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

