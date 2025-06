İranı daha çətin vəziyyət gözləyir - AÇIQLAMA

“İran və İsrail arasında baş verənlər müharibə sayılmır. Bu, strateji planlamalardır”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında konfliktoloq Elman Vəliyev deyib.

O qeyd edib ki, İsrail İranla düşmən olmayıb:

“İndiki İran İslam Respublikasının qurulmasında İsrail böyük rol oynayıb. İsrailin İrana zərbələr endirməsini “səhnə pərdəsi” kimi qəbul etməliyik. Bu, digər dövlətlərə bir ismarışdır. İranın cavabı raket zərbələri ola bilər. Bir oyun oynayırlar və görmək istənilən hissəni göstərirlər. Vaxt gələcək İran lap çətin situasiya qarşısında qalacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

