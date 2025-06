İsrail əməliyyata niyə bu adı verib? - Maraqlı DETAL

İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu İrana qarşı hərbi əməliyyatlara “Yüksələn Aslan” adını verib. Bəzi KİV-lərdə bu ifadə “Aslan milləti” kimi tərcümə olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, burada güc və hücum simvolu olan “ayağa qalxan aslan” obrazı nəzərdə tutulur.

Aslan İsrail üçün dini və milli rəmzdir, Yəhuda qəbiləsinin simvolu, liderlik və qorxmazlığın ifadəsidir. Maraqlıdır ki, aslan simvolu İranın da tarixi kimliyində xüsusi yer tutur. Əsrlər boyunca İran dövlətinin rəsmi emblemi “Şir və Xurşid” (“Aslan və Günəş”) olub. Bu obraz həm imperiya gücünü, həm də şiə inancında İmam Əlinin simvolik statusunu əks etdirirdi.

Belə qənaətə gəlmək olar ki, İsrailin seçdiyi ad təkcə daxili auditoriyaya deyil, həm də İran kimi rəqiblərə dolayı mesaj ötürür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

