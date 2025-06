İsrail hazırda İranın Şiraz şəhərinə zərbələr endirir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Channel 12" telekanalı məlumat yayıb.



Qeyd edilib ki, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın cənubundakı Şirazda raket istehsalı zavoduna zərbələr endirir.



Məlumatı İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasına bağlı "Nour News" da təsdiqləyib.

