“Barselona” 4 futbolçusu ilə yollarını ayırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya klubu qapıçı İnyaki Penya, yarımmüdafiəçi Pablo Torre, həmçinin hücumçular Pau Viktor və Ansu Fati ilə yollarını ayırmağı düşünür.

Klubun artıq həmin oyunçuları qərar barədə məlumatlandırdığı bildirilir.

