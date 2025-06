UEFA “Qarabağ”a ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Belə ki, qitə futbol qurumu tərəfindən UEFA Avropa Liqasının 2024/2025-ci illər mövsümündə Liqa mərhələsində iştirakına görə Ağdam təmsilçisinə 753.608 avro (1 milyon 500 min manat) ödənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.