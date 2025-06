İsrail İranın 6 aerodromunu və 15 təyyarəsini məhv etdi

İyunun 23-də İsrail Müdafiə Qüvvələri ölkənin müxtəlif bölgələrində İranın 6 aerodromuna hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İDF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"İranın hava üstünlüyünü gücləndirmək səyləri çərçivəsində İsrail Müdafiə Qüvvələri İranın qərb, şərq və mərkəzi bölgələrindəki altı İran aerodromuna hücum edib. Hücumlar nəticəsində uçuş-enmə zolaqları, yeraltı anqarlar, yanacaq dolduran təyyarə, həmçinin F-14, F-5 və An-1 də daxil olmaqla təyyarələrin zədələnib", - məlumatda qeyd olunub.

İsrail ordusunun məlumatına görə, ümumilikdə İranın 15 aviasiya texnikası məhv edilib.

