Naxçıvanda dövlət qulluqçuları təltif edildi

Naxçıvanda dövlət qulluqçularının təltif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov sərəncam imzalayıb.

Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə” nişanı ilə

Abbasov Pərviz Nəriman oğlu

Babayev Mahir Məzahim oğlu

Nəcəfova Günel İsa qızı

Novruzov Ağəli Əkbər oğlu

“Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə

Eyvazov Rasim Qoşnəli oğlu

Əliyev Anar Hüseyn oğlu

Əliyeva Təranə Qədirxan qızı

Hüseynova Firuzə İsmayıl qızı

İbrahimov Vüsal Əvəz oğlu

İmanova Şəhanə İsmayıl qızı

Qaffarova Elnurə Əlihüseyn qızı

Quliyev Təbriz Siyavuş oğlu

Məmmədov Arzu Mətləb oğlu

Məmmədov Vüsal Vətən oğlu

Məmmədova Səkinə Mübariz qızı

Orucov Orxan Zakir oğlu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.