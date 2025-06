Özəl pensiya fondu - Nə ilə fərqlənəcək?

Dünya praktikasında özəl pensiya fondları mövcuddur. Azərbaycanda da bu sahədə müzakirələr gedir. Bəs özəl pensiya fondlarını dövlət pensiya sistemindən fərqləndirən nədir?

İqtisadçı Pərviz Heydərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, özəl pensiya fondları effektli fəaliyyət göstərir və səmərəli xarakter daşıyır. Lakin burada müəyyən məqamlar var:

“Bu fondlara ödəniş könüllü xarakter daşıyır. Yəni, sabah ölkədə belə fondlar fəaliyyət göstərməyə başlasa, buraya məcburi deyilən hər hansı sosial sığorta ayırması mexanizmi mövcud olmayacaq. Kim gələcəkdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF), başqa sözlə desək, dövlətdən kənar mənbə hesabına da pensiya almaq istəsə, məhz onlar qeyd olunan fondlara sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər. Məcburi dövlət sosial haqqı yalnız DSMF istiqaməti üzrə olacaq”.

P. Heydərov qeyd edib ki, burada əsas məqam vətəndaşların buna imkanının olub-olmayacağı və onları bu sistemə cəlb edən, stimullaşdıran amillərin nədən ibarət olacağıdır:

“Birinci şərt ölkədə əməkhaqlarının yüksək olmasıdır. Digər şərt isə yaradılacaq özəl pensiya fondlarının cəlb edə biləcəyi vəsaitləri necə idarə edəcəyidir. Belə ki, özəl pensiya fondları əhalidən toplanacaq vəsaitləri passiv şəkildə deyil, aktiv, yəni, gəlir gətirən formada saxlamalıdır ki, həm yaxşı pensiya ödənişləri həyata keçirsin, həm də vətəndaşlara təkcə pensiya ilə bağlı deyil, başqa istiqamətlərdə də sığorta imkanları yaratsın. Məsələn, yığılmış pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edə bilmək və s. kimi imkanlar təqdim etsin. Bu cür məsələlər öz həllini tapmalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



