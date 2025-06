Futzal üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə “Araz-Naxçıvan”ın rusiyalı baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç gətirilib.

Aleksey Kudlayın isə fiziki hazırlıq üzrə məşqçi vəzifəsinə təyinatı təsdiqlənib. Hər iki mütəxəssislə müqavilənin müddəti 1 il nəzərdə tutulub.

Milli komandanı son olaraq Vitali Borisov çalışdırıb.

