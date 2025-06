52 nəfərə diplom və attestatlar təqdim edildi

25 iyun 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 12 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 52 iddiaçıya diplomlar və attestatların, xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə haqqında sənədin nostrifikasiyası əsasında tanınması barədə şəhadətnamənin təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, kimya, tibb elmləri, texnika elmləri, iqtisad elmləri, coğrafiya, hüquq elmləri, filologiya elmləri, siyasi elmlər, psixologiya, sənətşünaslıq və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən el-mi dərəcə verilmiş 22 iddiaçıya fəlsəfə doktoru diplomları, kimya, texnika elmləri, iqtisad elmləri, hüquq elmləri və filologiya elmləri üzrə elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 10 iddiaçıya elmlər doktoru diplomları, Türkiyə Respublikası İstanbul Universitetinin Sosial Elmlər İstitutunda iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmiş 1 iddiaçıya müvafiq sənədin nostrifikasiyası əsasında tanınması barədə şəhadətnamə təqdim olunub.

Filologiya elmləri sahəsində "Azərbaycan dili" ixtisası üzrə 2, "German dilləri" ixtisası üzrə 2, "Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik", "Folklorşünaslıq", "Slavyan dilləri", texnika elmləri sahəsində "Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika", "Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar", bio-logiya elmləri sahəsində "Bitki fiziologiyası", iqtisad elmləri sahəsində "Ümumi iqtisadiyyat" və psixologiya elm sahəsində "Ümumi psixologiya" ixtisaslarının hər biri üzrə 1 iddiaçıya dosent, iqtisad elmləri sahəsində "Ümumi iqtisadiyyat" ixtisası üzrə 2, "Sahə iqtisadiyyatı", texnika elmləri sahəsində "Sahə texnologiyası", biologiya elm-ləri sahəsində "Mikologiya", filologiya elmləri sahəsində "Azərbaycan dili" və sənətşünaslıq elm sahəsində "Mu-siqi sənəti" ixtisaslarının hər biri üzrə 1 iddiaçıya professor attestatları təqdim edilib.

