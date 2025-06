Ulduzların üstündən xətt çəkə bilər - Alonsodan xəbərdarlıq

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso klubun ulduzlarla dolu hücum xəttinə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso bütün futbolçulardan müdafiəyə dəstək verməsini tələb edib. Alonso vurğulayıb ki, meydanda olan bütün oyunçular müdafiəyə töhfə verməlidir. O, bu açıqlaması ilə sələfi Karlo Ançelottinin dövründə Vinisius və Mbappe kimi ulduzların müdafiə vəzifələrinə laqeyd qoyduğu zaman yaşanan problemlərə də diqqət çəkib. Alonso, “Biz hamımız müdafiə olunmalıyıq. Meydandakı 11 oyunçunun hamısı iştirak etməlidir. Əks halda... Vini, Jude, Fede, Kilian, müdafiə... Nə qədər yığcam olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Bunun üzərində işləyirik, Vini də həmçinin” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti daha əvvəl Mbappenin diqqətini yalnız qollara yönəltməsindən məmnun olduğunu bildirmişdi.

