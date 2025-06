Aygün Attar: "Faşist Putin hakimiyyətini pisləyirik"

Rusiyada azərbaycanlılara qarşı dövlət terroru törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə – Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun İdarə Heyətinin sədri professor Aygün Attar sosial şəbəkədə yazıb.

“Rusiyada dövlət əli ilə azərbaycanlılara qarşı terror törədilib, iki qardaş qətlə yetirilib”, – o qeyd edib. Professor baş verənləri Stalin metodları ilə müqayisə edib: “Stalin dövründə tətbiq edilən metodlarla “pantürkist, panislamist” ovu ilə məşğul olan faşist Putin hakimiyyətini pisləyirik”.

“Türk qətliamını dayandırın!”, – o vurğulayıb.

