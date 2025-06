"Rusiya öz imperiyasını bərpa etmək istəyir" - Millət vəkili

“Onlar öz imperiyalarını bərpa etmək istəyirlər”.

Bunu millət vəkili Asim Mollazadə Metbuat.az-a açıqlamasında Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı keçirilən insidentlərin səbəbini şərh edərkən deyib.

Deputat bildirib ki, onlar Ukraynada mülki əhaliyə, uşaqlara, qadınlara, eləcə də digər etnik qrupların nümayəndələrinə öz ərazilərində işgəncə verirlər. Bunu hədə-qorxu vasitəsi kimi istifadə edərək keçmiş SSRİ-nin ərazisində nəzarəti yenidən bərpa etmək niyyətindədirlər.

“Bu, açıq-aşkar şovinizm nümunəsidir. İnsanlığa qarşı cinayətdir, beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır və Rusiya buna görə cavab verməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, dünyanın normal dövlətləri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməli və bu insanlığa qarşı cinayətlərin qarşısını almağa çalışmalıdır”, - deyə A.Mollazadə qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

