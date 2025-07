Sabah Salyan rayonunun bir kəndinin qaz təchizatı dayandırılcaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Salyan rayonu Sarvan kəndini təbii qazla təmin edən diametri 89 və 76 mm-lik orta təzyiqli yerüstü qaz kəmərlərinin yol keçid hissələrində görüləcək iş ilə əlaqədar 02.07.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək Sarvan kəndində (662 abonent) qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

