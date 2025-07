Azərbaycan İƏT-lə əməkdaşlığı prioritet hesab edir - Millət vəkili

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) növbəti sammiti Xankəndi şəhərində keçiriləcək. İyulun 3-4-nə təyin olunan tədbirdə digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı gözlənilir. Bu sammit Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi mühüm beynəlxalq toplantılardan biri kimi diqqət çəkir.

Millət vəkili, iqtisadçı Vüqar Bayramov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan İƏT-ə üzv olan ölkələrlə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirir:

“Nəzərə alsaq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycanın strateji əməkdaşlıq etdiyi ölkələr var və təbii ki, həmin ölkələrlə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet məsələlərdəndir. Bu baxımdan Xankəndində keçiriləcək İƏT sammiti bir tərəfdən təşkilat üzvü olan ölkələr arasında münasibətlərin dərinləşməsinə, iqtisadi əlaqələrin və veriləcək strateji münasibətlərin genişlənməsinə xidmət edəcək. Digər tərəfdən isə bu, bütövlükdə təşkilata üzv olan ölkələr arasında əməkdaşlıq imkanlarının gücləndirilməsi ilə bağlı bir imkandır”.

V.Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə mütəmadi olaraq ev sahibliyi edir. Bu kontekstdə sammitin ölkəmizdə keçirilməsi təşkilatın işinə töhfə verməklə yanaşı, təşkilat üzvü olan ölkələr arasında münasibətlərin dərinləşməsinə xidmət edəcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

