"Kartdan karta" köçürmə edənlərin diqqətinə

Son illər ölkədə rəqəmsal bankçılığın geniş vüsət alması fonunda kartdan karta ödənişlər daha da intensivləşib. Lakin bu cür əməliyyatlar zamanı vətəndaşlar bir sıra texniki və diqqətsizlikdən irəli gələn səhvlərlə üzləşirlər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, belə halların qarşısını almaq üçün istifadəçilər daha diqqətli və məlumatlı olmalıdırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri kart nömrəsinin yanlış daxil edilməsidir. Belə olduqda vəsait səhv şəxsin hesabına keçə bilər ki, bu da vətəndaşlar üçün ciddi narahatlıq yaradır. Digər geniş yayılmış səhv göndərilən məbləğin qeyri-dəqiq yazılmasıdır – məsələn, 50 AZN əvəzinə 500 AZN göndərilməsi kimi.

Bundan əlavə, təyinat yerinin boş buraxılması, kartın etibarlılıq müddətinin bitməsi, kartın bloklanmış olması, səhv bank və ya kart növünün seçilməsi də əməliyyatların uğursuz nəticələnməsinə səbəb ola bilər.

Məlumat üçün qeyd edək ki, belə texniki səhvlər nəticəsində yaranan maliyyə zərərlərinin qarşısını almaq üçün bəzi banklar əlavə təsdiq mexanizmləri tətbiq edir və istifadəçilərə əməliyyatı göndərmədən əvvəl yekun təsdiq imkanı yaradır.



