Azərbaycanda bu qadağa tətbiq edilə bilər - Tural İrfan

Qazaxıstan Prezidenti qadınların ictimai yerlərdə üzü örtən niqab, burqa və digər bənzər paltarların geyinilməsini qadağan edən qanun layihəsini imzalayıb. Hökumət bu qərarın hüquq-mühafizə orqanlarının şəxsiyyət müəyyənləşdirməsini çətinləşdirməsi və ictimai təhlükəsizliyə risk yaratması səbəbindən verildiyini açıqlayıb. Azərbaycanda da niqab örtən qadınlar çoxdur. Bəs ölkəmizdə də eyni səbəbdən niqab qadağan oluna bilər? Bu, dini baxımdan necə qarşılanar?

İlahiyyatçı Tural İrfan Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İslamda vacib qaydalarla yanaşı, müstəhəb olan, amma vacib sayılmayan qaydalar da var. Onun sözlərinə görə, niqab nə vacibdir nə də müstəhəb:

“Niqab ərəblərin milli adətinə uyğun olan geyimin bir detalıdır. Bunu İslama bağlamaq yanlışdır. Şəxsiyyətin müəyyən edilməsində problem yaradır. Adətən kamikadzelər üzünü bağlayır. Biz geri, vəhşi mağara dövrünə qayıtmırıq. Niqaba heç bir ehtiyac yoxdur. İnsanlar bəyəm oğurluğa gedir ki, üzünü bağlayır? Yaxud hansı ağır günahın sahibidirlər ki, utanıb üzlərini örtür? Əsla bu dində yoxdur. Müəyyən bir radikal qrupun tanınmaq və başqalarından seçilmək üçün şüarıdır”.

T.İrfanın fikrincə, Azərbaycanda da niqab qadağası tətbiq edilə bilər:

“Hərə özündən bir oyun çıxara, hoqqa qondara bilməz. Hicab var, qəbul olunub ki, bu, dinin tələbidir. Yoxsa üzü bağlamaq, şəxsin şəxsiyyətinin, bəzən cinsinin müəyyən edilməsinə problem yaratmaq cinayətkarlığın gizlədilməsinə də zəmin hazırlamaq kimi bir şeydir. Bütün bu qondarma işləri də saxta dindarlar Allahın, dinin adına yazmaqla dini hörmətdən salırlar. Türk qadını qədimdən bəri abırlı geyinib, amma üzünü örtməyə gərək duymayıb”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

