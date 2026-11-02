Hindistanın Azərbaycandakı səfirliyi 1 noyabr 2026-cı il tarixində Bakıda, səfirliyin inzibati binasında “Bir dostluq, iki ölkə: Hindistan və Azərbaycan” adlı xüsusi rəsm sərgisi və Hindistan klassik ədəbiyyatının məşhur nümunəsi olan “Pançatantra” əsərindən oxu sessiyası təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Hindistan və Azərbaycanın zəngin incəsənət ənənələrini, eləcə də iki ölkə arasında uzun illərə söykənən mədəni əlaqələri qeyd etmək məqsədi daşıyıb. Proqram çərçivəsində müxtəlif yaş qruplarından olan azərbaycanlı şagirdlər və gənc rəssamlar bir araya gələrək incəsənət, ədəbiyyat, musiqi və mədəni mübadilə ilə zəngin bir gün keçiriblər.
Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Abhay Kumar çıxışında azərbaycanlı şagirdlərin və gənc rəssamların tədbirdə fəal iştirakından məmnunluğunu ifadə edib. O bildirib ki, incəsənət insanları bəzən sözlərin ifadə edə bilmədiyi şəkildə birləşdirmək gücünə malikdir.
Səfir qeyd edib ki, həm Hindistan, həm də Azərbaycan zəngin tarix və müxtəlif mədəni ənənələr əsasında formalaşmış böyük incəsənət irsinə sahibdir. Azərbaycanlı şagirdlərin və gənc rəssamların incəsənətə sevgisini yüksək qiymətləndirən diplomat onların yaradıcılıq qabiliyyəti və həvəsinin mədəni irsin gələcək nəsillər üçün ilham mənbəyi olaraq qalmasına töhfə verəcəyini vurğulayıb.
“Bir dostluq, iki ölkə: Hindistan və Azərbaycan” adlı sərginin mövzusuna toxunan səfir bildirib ki, bu ad əsrlər boyu davam edən mədəni qarşılıqlı əlaqələrə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin ruhunu əks etdirir.
Abhay Kumar Bakıdakı tarixi Atəşgah məbədini bu əlaqələrin ən diqqətəlayiq nümunələrindən biri kimi göstərib. Onun sözlərinə görə, məbəddəki svastika rəmzləri, devanagari əlifbası ilə yazılmış kitabələr, eləcə də Qaneşa və Nataraca kimi hind dini-mədəni ənənələrinə aid təsvirlər iki region arasında əsrlər boyu mövcud olmuş mədəni mübadilənin maraqlı sübutlarıdır.
Səfir bu tarixi əlaqələrin qorunmasının və incəsənət, ədəbiyyat, eləcə də ənənələrin gənc nəsillərə ötürülməsi yolu ilə yaşadılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Tədbirin əsas məqamlarından biri səfir Abhay Kumarın şəxsən apardığı interaktiv kitab oxusu olub. Oxu sessiyasında dünya şöhrətli hind klassikası “Pançatantra”dan hekayələr səsləndirilib.
Müxtəlif mədəniyyətlər və nəsillər arasında yayılmış bu hekayələr azərbaycanlı gənc iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycanda “Kəlilə və Dimnə” adı ilə geniş tanınan bu ədəbi irs müdriklik, dostluq və insan münasibətləri haqqında zamansız dərsləri ilə gənc oxucuların marağını cəlb etməkdə davam edir.
Səfir həmçinin sərgidə iştirak edən rəssamlarla söhbət edib, onların əsərlərinə baxıb və Hindistanla Azərbaycan arasındakı tarixi və sivilizasiya əlaqələrinin bədii təsvirini yüksək qiymətləndirib.
Sərgi azərbaycanlı gənc iştirakçılara Hindistanın mədəniyyətinə və irsinə olan maraq və rəğbətlərini incəsənət vasitəsilə ifadə etmək üçün əlverişli platforma yaradıb.
Proqram çərçivəsində Abhay Kumar iştirakçılar üçün səfirliyin Hindistanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş abidələrinə həsr olunan daimi sərgisinə ekskursiya da təşkil edib. Ekskursiya zamanı gənclərə Hindistanın zəngin tarixi, memarlıq nailiyyətləri və mədəni müxtəlifliyi barədə məlumat verilib.
Azərbaycanlı sənətçinin hind musiqisi və rəqslərindən ibarət canlı mədəni çıxışı tədbirə xüsusi rəng qatıb.
İncəsənətə göstərdikləri marağa və yaradıcı töhfələrinə görə bütün gənc rəssamlara iştirak sertifikatları təqdim olunub. Bu təşəbbüs onların incəsənətə və Hindistan mədəniyyətinə marağının daha da artırılmasına yönəlib.
Hindistan səfirliyi bu təşəbbüslə iki ölkə arasında, xüsusilə gənc nəsillər səviyyəsində insanlararası əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə və mədəni münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirib.
Tədbir incəsənət və ədəbiyyata ortaq marağın qeyd olunması, yaradıcılıq, hekayəçilik və mədəni mübadilə vasitəsilə Hindistan və Azərbaycan xalqlarının bir-birinə daha da yaxınlaşması baxımından əhəmiyyətli platforma rolunu oynayıb.