Bu il neçə nəfər adını dəyişdirib? - RƏSMİ

Bəzi insanlar öz adlarını bəyənmir. Kimisi adının köhnəlmiş, kimisi qəribə səsləndiyini, bəziləri isə sadəcə olaraq özünə uğur gətirmədiyini düşünür. Elə bu səbəbdən son illərdə adını dəyişdirənlərin sayı artmaqdadır.

Ədliyyə Nazirliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, cari ilin ilk 6 ayı ərzində 645 nəfərin adının dəyişdirilməsi qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları adını, ata adını və soyadını yalnız 18 yaşına çatdıqdan sonra dəyişdirə bilər. Müraciətin qeydə alınması üçün tələb olunan dövlət rüsumu 15 manatdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

