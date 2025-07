Həkimlərin maaşlarının verilməməsi ilə bağlı AÇIQLAMA

Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzində əməkhaqqı ödənişləri mövcud qanunvericiliyə və əmək müqavilələrinin şərtlərinə uyğun olaraq növbəti ayın 10-dək həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB Teleqraf-ın rayonlarda həkimlərin məvaciblərinin verilməməsi ilə bağlı sorğusuna aydınlıq gətirən zaman bildirib.

"Hazırda yeni sistemə keçidlə bağlı zəruri sənədləşmə prosesi tamamlanıb və əmək haqlarının ödənişi təmin olunub", - məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Qəbələ və Ağcabədi rayonlarında fəaliyyət göstərən Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzlərinin işçi heyəti Teleqraf-a müraciət edərək, ötən ayın məvaciblərini ala bilmədiklərini bildirmişdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.