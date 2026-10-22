Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər intizamı, səbirli davranışları və məqsədyönlü addımları ilə maddi uğur və nüfuz qazanmağa daha meyilli hesab olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların xüsusiyyətləri var-dövlət və karyera yüksəlişi ilə əlaqələndirilir.
Oğlaq
Oğlaqlar planlı hərəkət etmələri və məqsədlərinə sadiq qalmaları ilə seçilirlər. Onlar karyera və biznes sahəsində uzunmüddətli uğur qazanmaq üçün səbir və əzmlə çalışırlar. Məsuliyyətli davranışları və liderlik bacarıqları sayəsində ətraflarında nüfuz qazana bilərlər.
Buğa
Buğalar maddi sabitliyə və rahat həyata böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar maliyyə qərarlarında səbirli davranmağa, qazandıqlarını qorumağa və gələcəklərini təmin etməyə meyilli hesab olunurlar. Qətiyyətləri və sabitliyə üstünlük vermələri onların həm maddi rifah, həm də cəmiyyətdə hörmət qazanmaq istəkləri ilə əlaqələndirilir.