Moskva bombalandı - Partlayışlar oldu

Ukrayna ordusu Moskva vilayətinə hücum təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bombardmanın hədəfində Moskva vilayətindəki Voronin Luxovitski adına aviasiya zavodu olub. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, bombalanan müəssisələrdə “MiQ-29” və “MiQ-31” tipli qırıcılar istehsal edilir. İddialara görə, hücumlardan sonra zavodun ərazisində partlayışlar qeydə alınıb. Həmçinin, Ukrayna qüvvələrinin Rusiyanın Tümen vilayətində yerləşən Lanqepas şəhərinə hücumlar təşkil etdiyi irəli sürülüb.

Hücumlar zamanı Çelyabinsk, Orenburq və Sverdlovsk vilayətlərində Rusiyanın hərbi-sənaye müəssisələrini qazla təchiz edən iri magistral qaz kəmərinin bir hissəsi məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.