ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Eri şəhərində baş verən kütləvi atışma nəticəsində 9 nəfər ölüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, ölənlər arasında iki uşağın da olduğu bildirilir. Hadisə oktyabrın 9-da axşam saatlarında yaşayış evlərinin birində baş verib.
“Associated Press“in məlumatına görə, polis atəş səsləri barədə məlumat aldıqdan sonra hadisə yerinə gəlib. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları evdə və onun yaxınlığında çoxsaylı meyitlər aşkarlayıblar. Şübhəlinin də ölənlər arasında olduğu təsdiqlənib.
“ABC News”un məlumatına görə, şübhəli özünə atəş açması nəticəsində ölüb. Hadisənin motivi hələ açıqlanmayıb, qurbanların şəxsiyyətləri isə araşdırma davam etdiyi üçün ictimaiyyətə təqdim edilməyib.
Eri şəhərinin polisi polis əməkdaşlarının hadisə yerinə çatmasından sonra əlavə atəş açılmadığını bildirib. Rəsmilər ictimaiyyət üçün davam edən təhlükənin olmadığını qeyd ediblər.
Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.