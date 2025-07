Azərbaycanda 3 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hərracların Təşkili Mərkəzi tərəfindən faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi üzrə növbəti hərrac avqustun 7-də keçiriləcək.

Hərracda Oğuz rayonu “Muxas-Daşağılçay” (16 ha), Balakən rayonu “Katexçay” (1.5 ha) qum-çınqıl və Oğuz rayonu “Nic” (3.5 ha) gil yataqları investorlara təklif olunacaq.

