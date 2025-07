"Qarabağ"a keçəcəyi iddia edilən Duşan Tadiç karyerasını İspaniyada davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbağça"dan ayrıldıqdan sonra adı Ağdam klubu ilə hallanan təcrübəli futbolçu "Atletiko Madrid" ilə razılaşıb.

Madrid təmsilçisi onunla bir illik müqavilə imzalayacaq.

