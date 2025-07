Bu il cinayətlərin 99,2 faizi açılıb - Bəhruz Əhmədov

“Bu ilin ilk yarısında qeydə alınmış cinayətlərin 99,2 faizi açılıb.”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov Hərbi Prokurorluqda keçirilən Kollegiya iclasında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin ilk yarısında ümumi cinayətlərin sayı ötən illə müqayisədə 10,9%, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər 18,6%, qeyri-hərbi cinayətlər isə 2,5% azalıb.

“Bu ilin ilk 6 ayında qəsdən adam öldürmə və qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətlərinə rast gəlinməyib”, - deyə hərbi prokuror qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

