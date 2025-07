Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyədə səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Baş prokuror nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ankarada Anıtkabiri ziyarət edib, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsini ehtiramla anıb və Şərəf dəftərini imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.