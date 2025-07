“WhatsApp”da bunu edənlər cərimələnir

Bu gün sosial şəbəkələrdə, xüsusən də “WhatsApp”da şəxsin icazəsi olmadan onun görüntülərinin, səs yazılarının yayılması hallarına tez-tez rast gəlinir.

Hüquqşünas Şamil Paşayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əgər iki şəxs arasında telefon danışığı baş verirsə, həmin söhbətin digər şəxsin xəbəri və razılığı olmadan səs və ya video formasında qeydə alınaraq yayılması hüquqi məsuliyyət yarada bilər:

“Videozəng və ya telefon danışığı zamanı qarşı tərəfin görüntüsü və səsinin yazılması barədə ona əvvəlcədən məlumat verilməlidir. Əks halda bu, şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər. Bu cür hallar, xüsusilə də şantaj və ya başqa məqsədlərlə istifadə olunduqda “hədə-qorxu ilə tələb etmə” kimi dəyərləndirilərək Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə hüquqi məsuliyyətə səbəb olur”.

Ş.Paşayev xatırladıb ki, Konstitusiyamızın 32-ci maddəsinə əsasən, hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq və şəxsi həyatının gizliliyi hüququ var:

“Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, kiminsə razılığı olmadan onun haqqında məlumatların toplanılması, saxlanılması, istifadəsi və yayılması qadağandır. Həmçinin, şəxsin xəbəri olmadan onun izlənilməsi, foto və ya video çəkilməsi, yaxud səsinin yazılması hüquqa zidd hesab olunur. Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən isə şəxsi və ailə sirri hesab edilən məlumatların qanunsuz yolla əldə olunması, bu məlumatları əks etdirən sənədlərin, audio və vizual materialların yayılması və ya ötürülməsi inzibati və ya cinayət məsuliyyəti doğurur. Bu kimi əməllər 1000 manatdan 2000 manatadək cərimə, 240 saatdan 480 saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək islah işləri ilə cəzalandırıla bilər. Əgər bu hərəkətlər vəzifəli şəxs tərəfindən öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilərək törədilərsə, həmin şəxs 3 ilədək müəyyən vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilə, 2 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırıla bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

