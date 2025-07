Cənubi Qafqazda güc balansı dəyişir - Politoloq

“Qardaş Türkiyənin Cənubi Qafqazda nüfuzunun artması çox müsbət haldır və bu, Azərbaycanın da gücünə güc qatır”.

Bunu politoloq İlyas Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, uzun illər ərzində Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibələr və rəqabət olsa da, sonradan əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb:

“Türkiyə Rusiya əleyhinə tətbiq olunan sanksiyalara və məhdudlaşdırıcı tədbirlərə qoşulmayıb, eyni zamanda Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib. Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üçün ciddi səylər göstərib. Taxıl sazişi, əsirlərin mübadiləsi və Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların Türkiyədə keçirilməsi bu ölkənin yüksələn geosiyasi aktora çevrildiyini göstərir. Lakin qeyd edilməlidir ki, Türkiyənin gücünün artması eyni zamanda Azərbaycanın gücünün artması deməkdir. Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış “Şuşa Bəyannaməsi” bizim təhlükəsizliyimizin qarantıdır. Təbii ki, bu vəziyyət Rusiya üçün narahatlıq doğurur. Rusiya anlayır ki, Cənubi Qafqazda təsir imkanlarını itirir və artıq əvvəlki təsir alətlərindən məhrum olur. Türkiyənin artan gücü Rusiya üçün çəkindirici faktor rolunu oynayır, çünki Türkiyə NATO-nun ikinci böyük ordusuna malikdir”.

İ.Hüseynov əlavə edib ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı yalnız iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə böyük coğrafiyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas prioritet rolunu oynayır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

