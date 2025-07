Balakən rayonun Qullar kəndində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mercedes” markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı dəmir qapıya və başqa bir tikiliyə çırpılıb.

Nəticədə iki nəfər ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

