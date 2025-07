Bakı şəhərində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı Günay Məmmədova qətlə yetirilib. Onun qətlində həyat yoldaşı şübhəli bilinir.

Mərhumun iki azyaşlı övladının olduğu qeyd edilib.

Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

Qeyd edək ki, G.Məmmədova əslən Salyan rayonundandır.

