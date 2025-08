Hacıqabulda təcili yardım avtomobili qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax avtomagistral yolunda baş verib.

Hərəkətdə olan təcili tibbi yardım avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək əvvəlcə “KamAZ” markalı yük avtomobilinə, daha sonra yolu iki hissəyə ayıran dəmir məhəccərə çırpılıb.

Qəza zamanı ölən və yaralananlar var.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

