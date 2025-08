Hacıqabulda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Hacıqabulda avtomobil qəzası olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Nəvahı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, “Jiquli” markalı avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində rayonun Qubalı Baloğlan kənd sakinləri; 1969-cu il təvəllüdlü Talıbova İlhamə Sidqəli qızı, 1967-ci il təvəllüdlü Ağayeva Sərvinaz Sidqəli qızı, 1975-ci il təvəllüdlü Poladova Sevinc Əsgər qızı və 1994-cü il təvəllüdlü Talıbov Ruslan Həsən oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

