Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

19:32 8 Avqust 2025
Uzun müddət davam edən isti hava şəraitindən sonra avqustun 10-u gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, hava şəraitinin dəyişəcəyi, ayın 12-dək fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qazax-Gəncə, Balakən-Şəki, Quba-Qusar, Mərkəzi aran, Lənkəran-Astara, Dağlıq Şirvan bölgəsinin bəzi ərazilərində yağıntının lokal leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eyni zamanda, Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 3-5 dərəcə aşağı enəcək.

Bu halda kredit borcları silinə bilər

08 Avqust 2025 18:55
Şəhid ailəsi statusu digər ailə üzvlərinə ötürülə bilər?

08 Avqust 2025 18:09
Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 17:20
Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

08 Avqust 2025 17:11
Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

08 Avqust 2025 16:32
İcra başçısı onları işdən çıxardı

08 Avqust 2025 16:27
