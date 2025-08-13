İlhamə Elşadqızı ev dustaqlığına buraxıldı?

16:57 13 Avqust 2025
100 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
“TikTok”da əxlaqsızlığın təbliğinə qarşı keçirilən əməliyyatlarda həbs olunmuş şair İlhamə Elşadqızı barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Anar Sadıqovun sədrlik etdiyi prosesdə İlhamə Elşadqızının vəkili vəsatət verib.

Vəkil məhkəmədən İlhamə Elşadqızının barəsində həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib.

Məhkəmə vəsatəti təmin etməyib.

Növbəti proses sentyabrın 3-nə təyin edilib.

Qeyd edək ki, İlhamə Elşadqızına Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1 (Satış məqsədi olmadan külli miqdarda qanunsuz narkotik vasitələr və ya psixotrop maddələri saxlama və ya daşıma) maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb.

