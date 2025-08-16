Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi
16:33 16 Avqust 2025
139 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Nizami Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan, xüsusi səs və sayrışan işıqlardan istifadə edərək, eləcə də nəqliyyat vasitəsinin şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklər (plyonka) çəkən “Opel” markalı avtomobilin sürücüsünə “saxla” işarəsi verilib.

Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumtat verilib.

Sürücü Vasif Hüseynli polisin qanuni əmrinə tabesizlik göstərərək ərazidən yayınmağa çalışsa da yol polisləri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində saxlanılıb. Sürücünün bu hərəkətləri və abtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etməyi müşahidə kameraları vasitəsi ilə də görüntülənib. Tibbi müayinə zamanı həmçinin, sürücünün avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə etdiyi də müəyyən olunub. Həmçinin, sürücünün avtomobilinə baxış zamanı əsa formasında xüsusi olaraq hazırlanmış qadağan olunan kəsici-deşici alət olan xəncər də aşkarlanıb.

Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə V.Hüseynli 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Aeroport yolundakı qəza sıxlığa səbəb oldu

Aeroport yolundakı qəza sıxlığa səbəb oldu

16 Avqust 2025 11:21
17 yaşlı qız itkin düşdü

17 yaşlı qız itkin düşdü

16 Avqust 2025 10:43
Cəlilabadda qətl hadisəsi törədildi

Cəlilabadda qətl hadisəsi törədildi

16 Avqust 2025 10:41
Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapıldı

Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapıldı

16 Avqust 2025 09:44
Nilufər Abdulla vəfat etdi -

Nilufər Abdulla vəfat etdi - FOTO

15 Avqust 2025 23:25
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılanlar var

15 Avqust 2025 11:05
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

16 Avqust 2025 16:33

Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -

16 Avqust 2025 16:28

“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

16 Avqust 2025 16:09

​Vidadi Babanlı vəfat etdi

16 Avqust 2025 15:50

Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

16 Avqust 2025 15:35

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55

Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

16 Avqust 2025 14:40

Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

16 Avqust 2025 14:22

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

16 Avqust 2025 14:13

MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start verilir

16 Avqust 2025 13:45