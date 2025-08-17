Nisanovun oğlunun toyuna Bakıdan onlar gedir

Rusiyada yaşayan Azərbaycan əsilli milyarder Qod Nisanovun oğlunun bu gün toyudur.
Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, toy Moskvada təşkil olunacaq.
Qod Nisanov övladının toyuna Azərbaycandan da xeyli qonaq dəvət edib. Toyda Rusiya ilə yanaşı azərbaycanlı məşhur müğənnilər də iştirak edəcək.
Xalq artisti Miri Yusif, Röya, Xəyyam Nisanov, Zamiq Hüseynov və başqa məşhurlar toyda sevilən mahnılarını ifa edəcəklər.
Qod Nisanovun qohum olduğu ailəyə gəlincə, bildirilir ki, iş adamı öz yaxın qohumu ilə quda olur.