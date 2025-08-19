"Tramp Ukraynanın təhlükəsizliyini Avropaya həvalə etdi" - Politoloq

"Tramp Ukraynanın təhlükəsizliyini Avropaya həvalə etdi" -
11:03 19 Avqust 2025
158 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ağ Evdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə keçirdiyi görüş beynəlxalq gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, politoloq Elxan Şahinoğlu görüşün nəticələrini şərh edərək bildirib ki, Vaşinqton danışıqlarından iki mühüm mesaj çıxarmaq mümkündür. Şahinoğlunun sözlərinə görə, Zelenski artıq “ərazi mübadiləsinin” müzakirəsinə qarşı çıxmır, ancaq tələsmir:

“Ukrayna Prezidenti bu məsələni tamamilə rədd etmir. Amma o, əvvəlcə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək və daha sonra Trampın iştirakı ilə üçtərəfli görüşün nəticələrini gözləmək niyyətindədir. İkinci mühüm məqam isə təhlükəsizlik təminatları ilə bağlıdır. Tramp müharibə dayandırıldıqdan sonra Ukraynaya xüsusi təhlükəsizlik təminatının veriləcəyini bəyan etdi. Bu, NATO üzvlüyü xaricində hazırlanacaq mexanizm olacaq. ABŞ qoşun göndərməyəcək və maliyyələşmədə iştirak etməyəcək. Bu yük Avropa dövlətlərinin üzərinə düşəcək. Kiyev üçün ən real yol Qərb ölkələrinin hərbi bazalarının Ukrayna ərazisində yerləşdirilməsidir”.

Politoloq xatırladıb ki, Rusiya Prezidenti Putin Alyaskadakı görüşdə istədiyi əraziləri əldə etdikdən sonra belə təhlükəsizlik zəmanətlərinə prinsipial etiraz etməyib:

“Kreml də müəyyən şərtlərlə Ukraynada Qərb bazalarının yerləşdirilməsinə qarşı çıxmaya bilər. Amma əsas məsələ "ərazi mübadiləsinin" hansı prinsiplə həyata keçiriləcəyidir. Zelenski bu çətin mövzuda kompromisə hazır görünür, lakin bunun hüquqi tanınması mümkün deyil. Rusiya Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojyenin tamamını işğal etməyə çalışır. Zelenskinin bu bölgələrin işğal altındakı hissəsindən imtina mövzusunu müzakirə etməyə hazır olduğu barədə ehtimallar var. Ancaq Ukrayna heç vaxt bu itkiləri, o cümlədən Krımı hüquqi olaraq tanımayacaq. Əgər Zelenski müharibəni dayandırmaq üçün belə ağrılı qərar versə, bu Konstitusiyaya zidd olacaq və referendum tələb edəcək. Bu isə onun reytinqinə ciddi zərbə vuracaq”.

Ssenarilərin digər istiqamətinə də toxunan politoloq qeyd edib ki, Zelenski Putinlə görüşdən nəticə əldə etməsə, müharibə davam edəcək:

"Avropa ölkələri Ukraynanın məğlub olmaması üçün dəstəyi artırmalı olacaqlar. Ancaq müharibə uzandıqca həm Ukraynanın, həm də Rusiyanın resursları tükənəcək. Hansı tərəf daha tez gücdən düşərsə, məğlubiyyət də onun payına düşəcək".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Putin sülhə razı olmasa, Rusiya sanksiya ilə üzləşə bilər" -

"Putin sülhə razı olmasa, Rusiya sanksiya ilə üzləşə bilər" -Açıqlama

19 Avqust 2025 10:44
Ermənistan və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini həll edib -

Ermənistan və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini həll edib - Paşinyan

18 Avqust 2025 21:15
Yusif Xəlilov Rusiyada həbs edildi -

Yusif Xəlilov Rusiyada həbs edildi - FOTO

18 Avqust 2025 20:28
Fransa saxlanılmış azərbaycanlı uşaqları Almaniyaya qaytarır

Fransa saxlanılmış azərbaycanlı uşaqları Almaniyaya qaytarır

18 Avqust 2025 20:19
"Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan təcrid vəziyyətindən çıxır"

"Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan təcrid vəziyyətindən çıxır"

18 Avqust 2025 20:14
Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi -

Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi - Paşinyan

18 Avqust 2025 19:25
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu rayonlarda qaz kəsildi

19 Avqust 2025 11:40

​“Unibank”ın yay kampaniyası avqustun 31-dək uzadılıb

19 Avqust 2025 11:32

Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı açıqlandı

19 Avqust 2025 11:26

Universitetlərə müsabiqədənkənar qəbul olanlar məlum oldu

19 Avqust 2025 11:24

"Tramp Ukraynanın təhlükəsizliyini Avropaya həvalə etdi" -

19 Avqust 2025 11:03

Ramin Quluzadəyə ağır itki

19 Avqust 2025 10:49

"Putin sülhə razı olmasa, Rusiya sanksiya ilə üzləşə bilər" -

19 Avqust 2025 10:44

"Fənərbaxça" tarix yazan futbolçunu transfer edir

19 Avqust 2025 10:42

Ukraynaya məxsus 23 PUA məhv edildi

19 Avqust 2025 10:25

Azərbaycanda sosial sahəyə ayrılan vəsait artırılacaq? -

19 Avqust 2025 10:23