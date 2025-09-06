DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq

DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq
10:43 6 Sentyabr 2025
Bu gün 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, F, H, K qruplarında ümumilikdə 6 görüş baş tutacaq.

Ermənistan millisi evdə Portuqaliyanı, İrlandiya Macarıstanı qəbul edəcək.

DÇ-2026, seçmə mərhələ

6 sentyabr

F qrupu

20:00. Ermənistan - Portuqaliya

22:45. İrlandiya - Macarıstan

Xal durumu: Ermənistan - 0, Macarıstan - 0, Portuqaliya - 0, İrlandiya - 0.

H qrupu

22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina

22:45. Avstriya - Kipr

Xal durumu: Bosniya və Herseqovina - 9, Avstriya - 6, Rumıniya - 6, Kipr - 3, San Marino - 0.

K qrupu

17:00. Latviya - Serbiya

22:45. İngiltərə - Andorra

Xal durumu: İngiltərə - 9, Albaniya - 5, Serbiya - 4, Latviya - 4, Andorra - 0.

