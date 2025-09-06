Qəzzada son bir ayda 15 jurnalist həlak oldu

Fələstin Jurnalistlər Birliyinin Azadlıq Komitəsi 2025-ci ilin avqustunda İordan çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında İsrailin jurnalistləri hədəf alan pozuntuları ilə bağlı hesabatını hazırlayıb.

Metbuat.az WAFA-ya istinadən xəbər verir ki, İsrail avqust ayında jurnalistləri hədəf alan 86 qanun pozuntusuna yol verib və İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində 3-ü qadın olmaqla 15 jurnalist ölüb, 9-u yaralanıb.

Avqustun 10-da Qəzza şəhərindəki Şifa xəstəxanasının həyətində altı jurnalistin ölümü ilə nəticələnən hücum və avqustun 25-də Xan Yunusdakı Nasser xəstəxanasına beş jurnalistin ölümü ilə nəticələnən hücum olub.

