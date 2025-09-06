DANİB Şirvan və Hacıqabulda seminarlar təşkil edib - FOTO

“Demokratik Azərbaycan Naminə” gənclərin İctimai Birliyinin (DANİB) Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “İdeoloji immunitetin gücləndirilməsi və hibrid təhdidlərə qarşı birgə mübarizə” adlı layihə çərçivəsində iki televiziya verilişi hazırlanıb və efirdə yayımlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, layihə çərçivəsində, həmçinin Şirvan və Hacıqabul şəhərlərində əsasən gənclərin iştirak etdiyi seminarlar keçirilib. Tədbir iştirakçılarına mövzu ilə bağlı kitabça paylanılıb.
Toplantılarda çıxış edən DANİB sədri Elməddin Behbud bildirib ki, Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan əsgər və zabitlərinin müstəsna qəhrəmanlığı nəticəsində 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində və antiterror əməliyyatlarında əldə olunan tarixi Qələbə regionun siyasi konfiqurasiyasında həlledici dəyişikliyə səbəb olub. Azərbaycan bu gün regionun əsas iqtisadi, siyasi və hərbi gücüdür. Bütün bunlar anti-Azərbaycan dairələri ciddi şəkildə narahat edir. Həm Şimaldan, həm Cənubdan, həm də Qərbdən dövlət siyasətimizi öz maraqlarına uyğun şəkildə dizayn etməyə cəhd edən, ölkəmizdə təxribatlar törətməyə çalışan mərkəzlər hibrid müharibəni hazırda da müxtəlif formalarda davam etdirirlər.
Elməddin Behbud deyib ki, ideoloji immunitet hər bir millətin və ya cəmiyyətin milli dəyərlərini qorumaq və ideoloji təhdidlərə qarşı müqavimət göstərmək qabiliyyətini ifadə edir. Bu sahədə hər zaman güclü olmaq, xüsusilə qloballaşma və müasir texnoloji inkişaflar fonunda milli kimlikləri və dövlətlərin suverenliklərini qorumaq həyati əhəmiyyət kəsb edir. Birliyin sədri Milli Məclisin “Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti Komissiyanın” fəaliyyəti barədə də məlumat verib.
Seminarda çıxış edən jurnalist, Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin Dəstəyi İctimai Birliyinin sədri, ekspert Fuad Hüseynzadə dövlətimizin qarşısında dayanan milli hədəflər, milli kimliyimizin qorunması, milli-mənəvi dəyərlərin təbliğinin gücləndirilməsi və bu dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Rafael Nəsirov seminarda çıxış edərək mövzunun əhəmiyyəti, ideoloji mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyi və gənclərin bu sahədə fəallığının artması üçün görülən işlərdən danışıb.
Tədbir iştirakçıların dialoqu və müzakirələrlə davam edib.