Bu "Bolt" sürücüləri cərimələnəcək - Xəbərdarlıq

Bu "Bolt" sürücüləri cərimələnəcək -
16:41 9 Sentyabr 2025
129 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
19–21 sentyabr tarixlərində Bakıda kartla ödənişli sifarişləri qəbul etməyən “Bolt” sürücülərinin hesablarına məhdudiyyətlər qoyulacaq və cərimə tətbiq ediləcək. Sürücülər bildiriblər ki, bu barədə onlara şirkətdən mesaj göndərilib və həmin məlumatı sosial mediada paylaşaraq narazılıqlarını ifadə ediblər. Onlar sifarişdən imtina etməyin öz haqları olduğunu vurğulayıblar.

Məsələ ilə bağlı “Bolt”dan Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bəzi hallarda sürücü və ya sərnişin tərəfindən qaydalara uyğun olmayan davranışlar, məsələn, kartla ödənişin qəbul edilməməsi, iki ünvanın rədd olunması və ya qeyri-etik hərəkətlər baş verdikdə bu barədə şikayətin tətbiq vasitəsilə göndərilməsi xahiş olunur. “Bolt”un dəstək xidməti bütün müraciətləri araşdırır və təsdiqləndiyi halda müvafiq tədbirlər görür:

“Sürücü tərəfindən yuxarıda göstərilən hallar baş verdikdə və araşdırma nəticəsində təsdiqləndikdə, “Bolt”un Şərtlər və Qaydalarına uyğun olaraq belə hallarda hər bir imtinaya görə 50 AZN-ə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilər və həmin pozuntu təkrarlanarsa, sürücünün “Bolt” Xidmətlərindən istifadə hüququ məhdudlaşdırıla (bloklana) bilər”.

Açıqlamada həmçinin qeyd olunub ki, şirkət mütəmadi olaraq sürücülərə və avtoparklara müştəri məmnuniyyətini və xidmət keyfiyyətini artırmaq məqsədilə məlumat xarakterli mesajlar göndərir:

“Bu, tamamilə normal və gözlənilən bir təcrübədir. Qarşıdakı dövrdə ölkəmizdə keçiriləcək bir sıra iri beynəlxalq tədbirləri nəzərə alaraq, bu mesajların məqsədi sürücülərimizi həmin tədbirlərə hazırlamaqdır”.

Qeyd edək ki, 19-21 sentyabr tarixlərində Bakıda Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi keçiriləcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

