İsrail ordusu bu ölkədəki hədəfləri vurdu
18:35 10 Sentyabr 2025
İsrail Müdafiə Qüvvələri Yəməndə husilərə məxsus bir sıra hərbi obyektləri – raket buraxılış məntəqələrini, qərargahı, Müdafiə Nazirliyinin binasını və hərbi düşərgələri vurub.

Metbuat.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz hücumu təsdiqləyərək bildirib:

“Vətəndaşlarımızı təhdid edən istənilən yerə zərbə endirəcəyik. Bu gün husilərin Səna və digər bölgələrdəki hərbi obyektlərinə ağır zərbə vuruldu”.

Husilər isə hücumların bir hissəsinin hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə dəf edildiyini iddia ediblər.

