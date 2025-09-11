​Unibankdan “Payız endirimi” mikro kredit kampaniyası- İstədiyini seç!

Unibank ölkədə biznesin inkişafına dəstəyini davam etdirərək,yeni “Payız endirimi” kampaniyası keçirir. Kampaniya çərçivəsində sahibkarlar sentyabrın sonunadək mikro kreditlər üzrə 4 fərqli endirim paketindən istədiklərini seçə biləcəklər. Kampaniya 50 000 AZN-dək kreditlərə şamil olunur.

Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan paketlər:

  • Paket 1: Cari illik faiz dərəcələrinə 4%-dək endirim;
  • Paket 2: Biznes sahəsindən asılı olaraq 12 ayadək güzəşt müddəti;
  • Paket 3: Komissiya faizi - 0%;
  • Paket 4: Kreditin zamin tələbi olmadan ayrılması.

Sahibkarlar kampaniya dövründə bu paketlərdən birini seçməklə, bizneslərini daha sərfəli şərtlərlə maliyyələşdirə biləcəklər. Unibank hər zaman sahibkarların yanında olmaqla, onların maliyyə resurslarına daha əlçatan şəkildə çıxışını təmin etməkdə davam edir.

İndi müraciət edin və biznesinizlə bağlı payız planlarınızı “Unibank”la reallaşdırın!

“Unibank”ın biznes kreditlərindən və xidmətlərindən faydalanmaq istəyən sahibkarlar bankın “Sumqayıt”, “Xırdalan”, “Əcəmi”, “İnşaatçılar”, “Əhmədli”, “Bakıxanov”, “Mərdəkan”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Sədərək”,“Quba”, “Xaçmaz”, “Şəki”, “İsmayıllı”, “Bərdə”, “Şəmkir”, “Gəncə”, “Kəpəz”, “Tovuz”, “Mingəçevir”, “Salyan”, “Beyləqan” və “Lənkəran” filiallarına müraciət edə bilərlər.

Bankın məhsul və xidmətləri haqda ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud rəsmi sosial media hesablarından (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/) əldə etmək olar.

Unibank - Sənin Bankın!

