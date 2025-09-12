Nepalda etirazçılar hökuməti devirdi, nazir mesajlaşma ilə seçildi

Nepalda etirazçılar hökuməti devirdi, nazir mesajlaşma ilə seçildi
23:42 12 Sentyabr 2025
220 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Nepalda 51 nəfərin öldüyü və minlərlə insanın yaralandığı tarixi qiyamdan sonra yeni baş nazir seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nepalı sarsıdan, nazirləri və liderləri ölkədən qaçmağa məcbur edən xalq üsyanından sonra ölkə müvəqqəti hökumət qurmaq üçün addımlar atmağa başlayıb. Bildirilir ki, yeni baş nazir yeni hökumət üzvləri tərəfindən deyil, Nepal xalqının özləri tərəfindən Discord mesajlaşma proqramı vasitəsilə seçib. Yeni baş nazirin Karkinin olacağı irəli sürülüb. Bu təyinat gənc nəsl etirazçılarının Discord-da apardıqları müzakirələrlə formalaşıb. Təxminən 120000 nəfərdən ibarət Discord qrupu gərgin müzakirələrdən sonra Nepalın növbəti baş nazirini seçib. Nepalın ilk və yeganə qadın baş hakimi olan Karki korrupsiyaya qarşı mövqeyi ilə tanınır.

Qeyd edək ki, Nepalın ən böyük etiraz aksiyası 51 nəfərin ölümü, 1300-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnib. Sosial media qadağası ilə başlayan iğtişaş Olinin istefasından sonra səngiyib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24
Mourinyonun işləmək istədiyi klub bilindi

Mourinyonun işləmək istədiyi klub bilindi

12 Sentyabr 2025 21:43
Mirzoyan Serdar Kılıçla görüşdü

Mirzoyan Serdar Kılıçla görüşdü

12 Sentyabr 2025 20:14
Tramp Putinə xəbərdarlıq etdi

Tramp Putinə xəbərdarlıq etdi

12 Sentyabr 2025 17:35
Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13
Bu ölkədə çox sayda aviareys təxirə salındı

Bu ölkədə çox sayda aviareys təxirə salındı

12 Sentyabr 2025 14:54
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hakan Fidan Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etdi

13 Sentyabr 2025 00:19

Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı qərarın detalları açıqlandı

12 Sentyabr 2025 23:59

Nepalda etirazçılar hökuməti devirdi, nazir mesajlaşma ilə seçildi

12 Sentyabr 2025 23:42

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24

“D vitamini azlığı uşaqların inkişafını ləngidir” -

12 Sentyabr 2025 23:20

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı

12 Sentyabr 2025 23:12

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -

12 Sentyabr 2025 22:57

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -

12 Sentyabr 2025 22:41

İslandiyaya biabırçı məğlubiyyətin səbəbi bəlli oldu

12 Sentyabr 2025 22:34