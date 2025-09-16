Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə rəsmi səfərə gəlib

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə rəsmi səfərə gəlib
12:35 16 Sentyabr 2025
126 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
16 Sentyabr Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanı qarşılayıb.

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə inşa edilmiş Füzuli, Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava limanları haqqında məlumat verilib.

